Путин пошутил о работе над опозданиями

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин пошутил, что поработает над опозданиями.
В ходе встречи с победителями Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» одна из наставниц рассказала Путину, что своим воспитанникам она привила самое важное качество в человеке – умение не опаздывать.
В ответ на это Путин в шутку сказал, что и ему следует отдельно поработать с этой наставницей.
Ранее стало известно, что журналистка, мать троих детей из Ржева Екатерина Дунцова стала самовыдвиженкой на президентские выборы в 2024 году. Что известно о конкурентке Путина, и почему она решила участвовать в выборах читайте в материале «Радио 1».
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В ответ на это Путин в шутку сказал, что и ему следует отдельно поработать с этой наставницей.
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Анастасия Чинкова