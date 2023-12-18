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Путин пошутил о работе над опозданиями

Путин пошутил , что поработает с наставником над опозданиями
18 декабря 2023, 19:54
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин пошутил, что поработает над опозданиями.
В ходе встречи с победителями Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» одна из наставниц рассказала Путину, что своим воспитанникам она привила самое важное качество в человеке – умение не опаздывать.

В ответ на это Путин в шутку сказал, что и ему следует отдельно поработать с этой наставницей.


Ранее стало известно, что журналистка, мать троих детей из Ржева Екатерина Дунцова стала самовыдвиженкой на президентские выборы в 2024 году. Что известно о конкурентке Путина, и почему она решила участвовать в выборах читайте в материале «Радио 1».

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#юмор
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«Антирекорд»: 61 процентов американцев недовольны работой Джо Байдена
Monmouth: Более половины американцев не одобряют работу Байдена
18 декабря 2023, 20:15

Фото: РИА Новости/Стрингер

Процент граждан США, которые одобряют работу президента Джозефа Байдена, опустился до рекордно низкого уровня, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл университет Monmouth.
«Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34%, а 61% не одобряет его работу - это самый низкий уровень в опросах университета с момента его вступления в должность», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета.

Отмечается, что уровень доверия к главе Соединенных Штатов продолжает падать как среди сторонников республиканцев, так и тех, кто не поддерживает никакую политическую партию.

Отмечается, что в опросе приняли участие 803 взрослых гражданина США.

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#опрос
#рейтинг
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Путин назвал более эффективную замену Суэцкому каналу для транспортировки грузов
Путин: Севморпуть становится эффективнее Суэцкого канала
18 декабря 2023, 19:40

Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев, POOL

Северный Морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Глава государства отметил, что Северному Морскому пути постепенно начинает проходить намного больше грузов, тем самым, экономика транспортировки товаров увеличивается.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что услуги по транспортировке грузов резко возросли в цене. Это связано с тем, что в Красном море участились случаи нападения йеменских боевиков-хуситов на коммерческие суда. Вместе с услугами поднялись и цены акций судоходных компаний.

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#экономика
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#перевозки
#торговля
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Политолог Марков усомнился в возможности ЕС лишить Венгрию права голоса
18 декабря 2023, 19:17

Фото: istockphoto.com/btgbtg

Политолог Сергей Марков выразил сомнения по поводу того, что Евросоюзу удастся лишить Венгрию права голоса из-за отказа страны финансово помогать Украине.
Он предположил, что ЕС по итогу придётся договариваться с венграми.

«Не думаю, что страну удастся лишить права голоса. Кроме того, если хоть одна страна — участница Евросоюза вступится за Венгрию, то возможность лишить Будапешт права голоса пропадёт», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

При этом, он отметил, что сейчас союзников в ЕС у Венгрии нет.

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что, в случае если Венгрию действительно лишат права голоса в Евросоюзе, это станет свидетельством деградации и неизбежного распада ЕС.

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#украина
#ес
#евросоюз
#венгрия
#политика
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Сенатор Цеков заявил о неизбежном распаде ЕС
18 декабря 2023, 18:36

Фото: istockphoto.com/Jorisvo

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о том, что, в случае если Венгрию действительно лишат права голоса в Евросоюзе, это станет свидетельством деградации и неизбежного распада ЕС.
«Если они лишат Венгрию права голоса, это будет являться подтверждением, что ЕС продолжает деградировать и распадаться. После того, как Великобритания вышла из ЕС, это был первый симптом. На мой взгляд, у Евросоюза нет никаких перспектив в отдалённом будущем», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Цеков.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса при заключении соглашения о финансировании Украины. Так, что речь шла о возобновлении процедуры наказания по седьмой статье за нарушение верховенства закона, что может повлечь за собой приостановку права голоса.

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#страны
#ес
#евросоюз
#политика
#венгрия
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Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций
18 декабря 2023, 18:17

Фото: iStock/designer491

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что в новом пакете санкций фигурирует запрет на импорт ювелирных алмазов из России, сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов и комплектующих для беспилотников. 

Кроме того, Евросоюз добавил в чёрный список 29 российских компаний и ряд физических лиц. 

Также решением Евросоюза вступает в силу запрет для граждан России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами. 

Вместе с тем, распространение санкций отменено на предметы личной гигиены и одежду, которую носят путешественники. А выезд на автомобиле в Европу из России может осуществляться гражданами ЕС при использовании машины в личных целях. 

Отмечается, что введение ограничений произойдёт поэтапно. Они вступят в силу после публикации в журнале ЕС.

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#санкции
#евросоюз
#россия
#ограничения
#импорт
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Крупнейший в Газе тоннель ХАМАС строился на деньги международной помощи
18 декабря 2023, 17:47

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Крупнейший в секторе Газа туннель ХАМАС, длина переходов которого составляет более четырёх километров, создавался на деньги, которые направлялись в анклав в качестве помощи от международного сообщества.
Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн. По его словам, сеть туннелей, обнаруженная неподалёку от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля и сектора Газа, является настоящей «жемчужиной в короне» подземной инфраструктуры радикального палестинского движения. По туннелю спокойно могут проезжать автомобили, а его отделке позавидовали бы туннели во многих европейских столицах, добавил Бульштейн.

Израильский политик предположил, что деньги, на которые строились эти сложные подземные сооружения, были получены сектором Газа в качестве международной гуманитарной помощи. Он с горечью отметил, что вся международная помощь, которая направлялась палестинцам на протяжении последних 15 лет, шла на создание террористической угрозы.

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#деньги
#помощь
#автомобили
#израиль
#сектор газа
#хамас
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Стало известно, когда Евросоюз обсудит выделение помощи Украине
ЕС рассмотрит выделение помощи Киеву не ранее 1 февраля 2024 года
18 декабря 2023, 17:47

Фото: iStock/artJazz

Внеочередной саммит Евросоюза, на котором буде обсуждаться финансирование Украины, состоится не ранее 1 февраля 2024 года. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Он отметил, что лидерам стран Евросоюза необходимо дополнительное время для убеждения Венгрии не блокировать выделение Украине 50 миллиардов евро. Из них 17 миллиардов представляют собой гранты, а остальные 33 – кредиты. 

Напомним, что 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение дополнительных средств Украине. В связи с этим, обсуждение вопроса было перенесено. 

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса ради оказания помощи Украине. 

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#евросоюз
#украина
#финансирование
#помощь
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Лавров: Запад пытается дать Киеву передышку, заявляя о переговорах
18 декабря 2023, 17:30

Фото: kremlin.ru

Разговоры западных союзников Украины о переговорах призваны дать Киеву передышку от боевых действий, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого» канала.
По словам министра иностранных дел, главы западных стран даже не скрывают, что перемирие должно быть заключено на некий согласованный период, во время которого Украины сможет восстановить силы и пополнить запасы вооружения и боеприпасов. 

«Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры, предлагая именно это. Причем четко оговаривая, что это не будет окончанием конфликта, а это будет паузой — примерно так же, как в качестве паузы нужны были Западу минские договоренности», - прокомментировал ситуацию Лавров.

Он также подчеркнул, что несмотря на смену риторики и предложение переговоров, Россию Запад всё равно воспринимает как угрозу.

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#мир
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В НАТО назначили генерала для диверсий ВСУ против России
Соболев: в НАТО назначили генерала для курирования диверсий ВСУ против России
18 декабря 2023, 17:26

Фото: iStock/ValleraTo

В НАТО специально назначили генерала, который прибудет в Киев и будет курировать диверсии ВСУ против России. Об этом в беседе с изданием News.ru рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
По его словам, американский генерал и его помощники будут также заниматься боевыми и разведывательными действиями. Парламентарий уверен, что о своих планах представители НАТО не будут рассказывать властям Украины, чтобы информация о планируемых диверсиях не просочилась. 
 
Также генерал-лейтенант добавил, что Запад ведет войну против России на уничтожение. 
 
Прежде сообщалось, что на Западе президенту Украины Владимиру Зеленскому порекомендовали разделить власть с оппозиционерами. 

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