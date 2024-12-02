Путин пошутил про выборы в Румынии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин объяснил готовность Румынии повторно провести первый тур президентских выборов. Об этом он сообщил на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых.
По словам российского лидера, на выборах в Румынии «кандидат не понравился, решили пересчитать голоса». Путин отметил, что таким образом результаты выборов разочаровали власти страны.
Напомним, в Румынии 24 ноября состоялись президентские выборы, которые проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура 1 место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов.
29 ноября выяснилось, что первый тур президентских выборов в Румынии будет проведен снова в случае отмены результатов Конституционным судом страны.
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Напомним, в Румынии 24 ноября состоялись президентские выборы, которые проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура 1 место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов.
29 ноября выяснилось, что первый тур президентских выборов в Румынии будет проведен снова в случае отмены результатов Конституционным судом страны.
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Екатерина Коршунова