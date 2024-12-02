Путин пошутил про выборы в Румынии

Помилование президента США Джо Байдена для его сына Хантера говорит о том, что США поощряет коррупцию на самом высоком уровне. Об этом заявил президент Международной коллегии адвокатов города Москвы «Право, Закон, Порядок» Александр Почуев. По его словам, у клана Байдена заканчивается власть и уходящий президент таким образом закрывает «острые» вопросы.