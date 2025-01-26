«Мне фиолетово»: Лукашенко высказался о выборах в Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Беларусь никак не пострадает, если Запад не признает президентские выборы в республике. Об этом журналистам сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«У нас ничего не произойдет. Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы <...>. Это дело вкуса. Поверьте, это абсолютно, как вы говорите, мне фиолетово», — прокомментировал Лукашенко.Выборы в Белоруссии проходят в воскресенье, 26 января. Досрочно граждане республики могли проголосовать в период с 21 по 25 января. Избирательные участки закроются в 20:00.
Перед этим стало известно, что явка на досрочные выборы в Белоруссии составила 41,81%. Наибольшую активность отметили в Минской и Могилевской областях.
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