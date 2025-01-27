В Белоруссии избрали президента: как проходили выборы, заявления Лукашенко и реакция Запада

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Основной день выборов в Беларуси прошел 26 января 2025 года. В 08:00 по всей стране открылись 5325 избирательных участков. С самого утра тысячи граждан пришли, чтобы выразить свою позицию и проголосовать. Как проходило голосование и каковы его итоги расскажет «Радио 1».
Выборы в Беларуси 2025
С 21 по 25 января в стране проходило досрочное голосование на предстоящих президентских выборах. Явка избирателей составила 41,81%, что почти совпадает с результатом 2020 года — 41,7%. В том году в общем голосовании участвовали 84,3% избирателей. В этом году списки избирателей насчитывают более 6,9 миллиона человек.
Основной день выборов состоялся 26 января.
Кандидаты на пост президента Беларуси 2025
В борьбе за президентское кресло в Беларуси участвовали пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Сергей Сыранков и депутат Минского городского Совета Александр Хижняк.
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Лукашенко проголосовал на выборах президента
Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси около 11:00 на участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. В интервью журналистам он отметил: «Если вы хотите спросить, за кого, должен честно признаться — за всех». Лукашенко также поделился, что не планировал участвовать в выборах в этом году.
«Я не хотел идти на эти выборы. Сколько можно, 30 лет уже. Чисто внешне это даже неприлично, я чувствую себя не в своей тарелке, как будто никого нет», — сказал он.
На выборы он пришел со своей собакой, белым померанским шпицем по имени Умка.
Заявления Лукашенко на президентских выборах в Беларуси 2025
После голосования Александр Лукашенко поделился с журналистами успехами Беларуси в области импортозамещения. В интервью корреспонденту «Известий» он отметил, что республика добивается значительных результатов в этой сфере.
«Мы — машиностроительная страна. <…> Поэтому процесс идет активно, и мы уже достигли уровня импортозамещения», — подчеркнул президент.
Реакция Запада на выборы в Беларуси
Западные страны выразили критику в адрес Беларуси, недовольные ее суверенитетом. Однако действующий президент отметил, что выборы проводятся в интересах народа.
«Признаете вы эти выборы в Евросоюзе или нет — это ваше дело. Мне все равно, признаете вы наши выборы или нет. Главное, чтобы белорусы их признали, и чтобы они завершились так же спокойно, как и начались», — заявил он на пресс-конференции для иностранных и белорусских журналистов после голосования.
В комментарии по поводу отсутствия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента, Лукашенко отметил, что эта организация просто не проявила желания приехать.
«Вы просто не хотели приезжать. Мы никому не запрещали въезд в Беларусь», — подчеркнул президент.
Тем не менее, в Беларусь прибыли наблюдатели из 52 стран для мониторинга президентских выборов. Среди них представители 17 европейских стран, 16 стран Азии, девяти стран СНГ, семи стран Африки, а также двух государств Латинской Америки и одной страны Северной Америки.
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Итоги выборов в Беларуси 2025
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы государства. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии республики, он получил поддержку 86,82% избирателей.
Таким образом, Лукашенко значительно опередил своих соперников, имея более чем двадцатикратный перевес. Против всех проголосовали 3,6% граждан. На третьем месте оказался Сергей Сыранков с 3,21%. Остальные кандидаты — Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая и Александр Хижняк — получили 2,02%, 1,86% и 1,74% голосов соответственно.
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии.
«Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — говорится в послании российского лидера.
Путин выразил уверенность в том, что Москва и Минск продолжат совместные усилия по углублению многогранного российско-белорусского сотрудничества, улучшению работы институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов в евразийском регионе. Он также пожелал своему белорусскому коллеге новых успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.
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