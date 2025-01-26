В ЕС высказались о выборах в Белоруссии

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Выборы в Беларуси не являются демократичными и свободными, заявила главный дипломат Европы Кая Каллас. В Брюсселе намерены сохранить ограничения в отношении Минска.
«Для демократии необходимы свободные, честные и прозрачные выборы, которые должны проходить в обществе, где соблюдаются права человека, нет ограничений свободы слова и собраний, а разные СМИ могут работать свободно. В Белоруссии этого нет», — сказано в письменном заявлении Каллас.Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признает ли Запад демократичность выборов в республике.
Выборы в Белоруссии состоялись в воскресенье, 26 января. Избирательные участки закрылись в 20:00.
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Никита Кротов