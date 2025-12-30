В США заявили о возможном срыве переговоров из-за требований Зеленского
Условия, выдвинутые Владимиром Зеленским, могут привести к срыву переговоров. Об этом пишет американский журнал The American Conservative (TАС).
Издание отмечает, что предоставление гарантий безопасности Украине со стороны США может повлечь серьезные политические и геополитические проблемы для администрации американского президента Дональда Трампа. Более того, его сторонники, вероятно, выразят недовольство, если Вашингтон заключит союз с Киевом.
«Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал», — говорится в статье.Ранее глава киевского режима заявил, что Украина не сможет победить в конфликте без поддержки со стороны США. Он отметил, что американские ракеты для систем ПВО «существенно усиливают оборону» Украины, но даже с нынешней помощью противостояние России остается сложным.