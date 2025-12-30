30 декабря 2025, 11:59

ТАС: условия Зеленского могут сорвать переговоры

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Условия, выдвинутые Владимиром Зеленским, могут привести к срыву переговоров. Об этом пишет американский журнал The American Conservative (TАС).





Издание отмечает, что предоставление гарантий безопасности Украине со стороны США может повлечь серьезные политические и геополитические проблемы для администрации американского президента Дональда Трампа. Более того, его сторонники, вероятно, выразят недовольство, если Вашингтон заключит союз с Киевом.

«Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал», — говорится в статье.