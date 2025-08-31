Россиян предупредили о штрафах до 100 тысяч рублей за «заменители» детских кресел
С 1 сентября в России вступают в силу изменения в правилах дорожного движения, ужесточающие требования к перевозке детей в автомобилях и полностью запрещающие использование бескаркасных кресел и адаптеров. Об этом заявила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Согласно новым правилам, теперь разрешены только автомобильные кресла и бустеры, прошедшие краш-тесты. Запрещены все виды лямок, адаптеров и бескаркасных устройств, которые предпочитали некоторые взрослые при перевозке детей.
Размер штрафа за нарушение составит 3 тысячи рублей для физических лиц и 100 тысяч рублей для юридических лиц. Отмечается, что водителям такси тоже придется обратить на это внимание.
«Ни в одном автомобиле такси вы уже точно не увидите эти лямочки и тряпочки. (...) Если же такое случится, это повод, как минимум, сделать водителю замечание, а если он вас проигнорирует — обратиться в автопарк», — указала депутат.Буцкая объяснила, что неправильные устройства представляют серьезную опасность для детей при авариях или резком торможении. Ремни безопасности смещаются к шее малыша и могут вызвать удушение, а также приводят к повреждениям внутренних органов. Иногда это заканчивается смертью ребенка.
