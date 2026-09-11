Женщина за рулём «Лады» протаранила машину «Петербурггаза» в Красном Селе
В Красном Селе женщина за рулём «Лады» протаранила автомобиль «Петербурггаза». Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Авария произошла на перекрёстке улиц Лермонтова и Восстановления. По словам очевидцев, водитель легковушки не остановилась у знака «Уступи дорогу», выехала на главную дорогу и на скорости врезалась в машину «Петербурггаза». От удара авто отлетело в сторону и перевернулось. Оба транспортных средства получили повреждения, однако, по предварительным сведениям, пострадавших среди людей нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что в школе №6 Каневского района Краснодарского края произошло массовое отравление, у нескольких учеников зарегистрировали случаи острой кишечной инфекции. Сотрудники местного Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, а правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.
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