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Женщина за рулём «Лады» протаранила машину «Петербурггаза» в Красном Селе

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Красном Селе женщина за рулём «Лады» протаранила автомобиль «Петербурггаза». Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».



Авария произошла на перекрёстке улиц Лермонтова и Восстановления. По словам очевидцев, водитель легковушки не остановилась у знака «Уступи дорогу», выехала на главную дорогу и на скорости врезалась в машину «Петербурггаза». От удара авто отлетело в сторону и перевернулось. Оба транспортных средства получили повреждения, однако, по предварительным сведениям, пострадавших среди людей нет.

Ранее «Радио 1» передавало, что в школе №6 Каневского района Краснодарского края произошло массовое отравление, у нескольких учеников зарегистрировали случаи острой кишечной инфекции. Сотрудники местного Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, а правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Мария Моисеева

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