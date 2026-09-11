Четыре человека пострадали при нападении с ножом в KFC
В лондонском ресторане KFC случилась драка, которая переросла в поножовщину. Об этом 10 сентября сообщил телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.
Точные детали и причины конфликта в настоящий момент неизвестны, правоохранительные органы продолжают расследование. Сотрудники полиции задержали семерых мужчин, пока что все они остаются под стражей.
Уточняется, что в результате инцидента травмы получили четыре человека. Их доставили в больницу. Трое пациентов сейчас получают медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет. Еще один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Октябрьске мужчина из ревности напал на парализованного супруга своей возлюбленной и убил его. По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Подробности читайте здесь.
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