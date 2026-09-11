Четыре человека пострадали при нападении с ножом в KFC

11 сентября 2026, 01:38

Sky News: Четыре человека пострадали после поножовщины в лондонском ресторане KFC

Фото: iStock/Diy13

В лондонском ресторане KFC случилась драка, которая переросла в поножовщину. Об этом 10 сентября сообщил телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.