Путин продлил срок службы Герасимову

18 сентября 2025, 17:24

РБК: Путин продлил срок службы главе Генштаба ВС РФ Герасимову еще на пять лет

Валерий Герасимов (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин мог продлить срок службы начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову ещё на пять лет. О возможном принятии такого решения главой государства сообщило РБК.