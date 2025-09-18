Путин продлил срок службы Герасимову
Президент Владимир Путин мог продлить срок службы начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову ещё на пять лет. О возможном принятии такого решения главой государства сообщило РБК.
Ранее, 9 сентября, уже появлялись сведения о возможной пролонгации полномочий Герасимова, несмотря на достижение им предельного для этой должности возраста. Однако конкретный предполагаемый срок назвали только сейчас.
8 сентября военачальнику исполнилось 70 лет. Журналисты отмечали его отсутствие рядом с президентом на учениях «Запад‑2025». Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков 17 сентября пояснил, что Герасимов отсутствовал из‑за необходимости координации задач в зоне спецоперации.
Перед этим сообщалось, что в Генштабе ВС РФ заявили о продвижении войск в зоне СВО.
Читайте также: