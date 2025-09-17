В Генштабе ВС РФ заявили о продвижении войск в зоне СВО

17 сентября 2025, 22:01

Герасимов: бойцы ВС РФ наступают почти на всех направлениях СВО

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска в зоне специальной военной операции наступают почти по всем направлениям. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на начальниа Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.