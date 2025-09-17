В Генштабе ВС РФ заявили о продвижении войск в зоне СВО
Российские войска в зоне специальной военной операции наступают почти по всем направлениям. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на начальниа Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Он проверил выполнение боевых задач соединениями и частями группировки «Центр», действующей на красноармейском направлении. По словам Герасимова, боевиков ВСУ полностью выбили из Серебрянского лесничества.
Российские подразделения продолжают бои в Ямполе (ДНР). Герасимов отметил, что группировка «Запад» развивает наступление в районе Купянска (Харьковская область). Продвижение на краснолиманском направлении идет успешно, резюмировал военный.
Перед этим сообщалось, что ВСУ применяют новые сверхопасные БПЛА.
Читайте также: