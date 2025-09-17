Достижения.рф

В Генштабе ВС РФ заявили о продвижении войск в зоне СВО

Герасимов: бойцы ВС РФ наступают почти на всех направлениях СВО
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска в зоне специальной военной операции наступают почти по всем направлениям. Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на начальниа Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.



Он проверил выполнение боевых задач соединениями и частями группировки «Центр», действующей на красноармейском направлении. По словам Герасимова, боевиков ВСУ полностью выбили из Серебрянского лесничества.

Российские подразделения продолжают бои в Ямполе (ДНР). Герасимов отметил, что группировка «Запад» развивает наступление в районе Купянска (Харьковская область). Продвижение на краснолиманском направлении ​идет успешно, резюмировал военный.

Перед этим сообщалось, что ВСУ применяют новые сверхопасные БПЛА.

Никита Кротов

