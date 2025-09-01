Депутат объяснил появление на брифинге Генштаба карты с Одессой в составе РФ
Соболев: Николаевская и Одесская области соответствуют целям СВО на Украине
Контроль над Одесской и Николаевской областями соответствует целям специальной военной операции (СВО).
Так прокомментировал появление на брифинге начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова карты Украины без выхода к морю член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в интервью изданию «Подъем».
Соболев объяснил, что вопрос о вхождении этих областей в состав России должен решаться самими жителями, а на карте показана лишь так называемая «зона безопасности», которую, по его словам, необходимо создать для российского флота в Чёрном море.
«То есть это территория, которая соответствует целям нашей специальной военной операции, которая сейчас проводится. Эти цели должны быть, безусловно, выполнены», — добавил парламентарий.
Он также отметил, что эту зону безопасности и те регионы, которые, по его словам, стали частью России в результате референдумов, нужно защитить от ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Ранее в сети появилось фото карты, которая висела на стене во время брифинга Герасимова: на ней юг Украины, включая Николаевскую и Одесскую области, был обозначен как часть России, причём граница проведена по Винницкой и Кировоградской областям.