Депутат объяснил появление на брифинге Генштаба карты с Одессой в составе РФ

01 сентября 2025, 20:41

Соболев: Николаевская и Одесская области соответствуют целям СВО на Украине

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Контроль над Одесской и Николаевской областями соответствует целям специальной военной операции (СВО).





Так прокомментировал появление на брифинге начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова карты Украины без выхода к морю член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в интервью изданию «Подъем».



Соболев объяснил, что вопрос о вхождении этих областей в состав России должен решаться самими жителями, а на карте показана лишь так называемая «зона безопасности», которую, по его словам, необходимо создать для российского флота в Чёрном море.





«То есть это территория, которая соответствует целям нашей специальной военной операции, которая сейчас проводится. Эти цели должны быть, безусловно, выполнены», — добавил парламентарий.