Путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии Аль Саудом

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили сотрудничество стран в разных сферах, в том числе координацию по ОПЕК+, говорится в сообщении.
«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», – пояснили в Кремле.Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, а также важность продолжать тесную работу по ОПЕК+, чтобы рынок энергоносителей оставался стабильным.
Ранее Владимир Путин заявил, что фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в некоторых регионах России. Он отметил, что подобные проблемы фиксируются в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.
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