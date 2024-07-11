Саудовскую Аравию рассматривают как место для второй конференции мира по Украине

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Саудовскую Аравию рассматривают как одно из возможных мест для проведения второй мирной конференции по Украине. Об этом со ссылкой на информированный дипломатический источник в Анкаре сообщают РИА Новости. По словам собеседника, конкретики насчет места и времени пока все еще нет.
«Саудовская Аравия – один из возможных вариантов. Но пока нет конкретики по срокам и месту», – заявил турецкий источник агентства.Ранее о Саудовской Аварии, как о месте для второй конференции, заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, добавив, что мероприятие будет успешным лишь в случае присутствия на нем Российской Федерации.
До этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры России и Украины начнутся тогда, когда Киев будет к этому готов.
«Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна – переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина», – пояснил Руденко.По его словам, все то, что сейчас предлагает Киев, не может являться основой для серьезных переговоров о мире.
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