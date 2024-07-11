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Саудовскую Аравию рассматривают как место для второй конференции мира по Украине

11 июля 2024, 00:57
Фото: iStock/MOHAMED HUSSAIN YOUNIS

Фото: iStock/MOHAMED HUSSAIN YOUNIS

Саудовскую Аравию рассматривают как одно из возможных мест для проведения второй мирной конференции по Украине. Об этом со ссылкой на информированный дипломатический источник в Анкаре сообщают РИА Новости. По словам собеседника, конкретики насчет места и времени пока все еще нет.
«Саудовская Аравия – один из возможных вариантов. Но пока нет конкретики по срокам и месту», – заявил турецкий источник агентства.
Ранее о Саудовской Аварии, как о месте для второй конференции, заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, добавив, что мероприятие будет успешным лишь в случае присутствия на нем Российской Федерации.



До этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры России и Украины начнутся тогда, когда Киев будет к этому готов.

«Я бы не стал строить каких-то дедлайнов или обозначать какие-то сроки, позиция президента вполне ясна – переговоры состоятся тогда, когда к этому будет готова Украина», – пояснил Руденко.
По его словам, все то, что сейчас предлагает Киев, не может являться основой для серьезных переговоров о мире.

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НАТО намерено усилить присутствие в Африке и Ближнем Востоке под предлогом мира
11 июля 2024, 01:11

Фото: iStock/Motortion

НАТО намерено усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке под предлогом «поддержки мира» в данном регионе. Об этом говорится в совместной декларации членов Североатлантического альянса, подписанной по итогам саммита в Вашингтоне.
«Южное соседство НАТО предоставляет возможности для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес. Посредством нашего партнерства мы стремимся способствовать большей безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Африке, способствуя миру и процветанию в регионе», – заявляется в декларации.
Также указывается, что НАТО откроет офис в столице Иордании городе Аммане и продолжит работать с властями Ирака.

Ранее из совместной декларации стало известно, что также собирается продолжать расширяться в Черном море и в направлении восточных Балкан.

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НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки Украины
11 июля 2024, 01:04

Фото: сайт НАТО

На этой неделе НАТО объявит о новых мерах военной и экономической поддержки в рамках вступления Украины в альянс. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
«НАТО объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути к вступлению в альянс», – подчеркнул он.

В частности, речь пойдет об укреплении противовоздушной обороны Украины, военного потенциала, бронежилетах и униформе.

Ранее НАТО объявила о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке для Украины. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.

Ранее НАТО также призывала мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом было четко сказано в совместной декларации стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине представляет собой самый большой риск для альянса.

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#украина
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#нато
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Россия представляет самую серьезную угрозу, заявили в НАТО
Декларация НАТО: Россия представляет главную угрозу для стран блока
11 июля 2024, 00:39

Фото: iStock/macky_ch

НАТО по-прежнему рассматривает Россию как главную угрозу для альянса, сообщается в совместной декларации стран-членов НАТО.
В документа также говорится, что конфликт на Украине «нарушил мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвал глобальную безопасность».

Ранее было заявлено, что Североатлантический альянс не желает конфликта с Россией.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине является самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».

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#россия
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«УП»: Бывший главком ВСУ Залужный приступил к работе послом в Великобритании
11 июля 2024, 00:22

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщает «Украинская правда». Отмечается, что минувшая среда, 10 июля, стала его первым днем работы в Лондоне.
«Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании… В среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне», – говорится в сообщении.
О назначении Александра Сырского на должность главкома ВСУ вместо Залужного объявили в начале февраля. Ранее некоторые СМИ писали о конфликте Зеленского и Залужного, а Washington Post заявляли, что Залужный может представлять угрозу для украинского лидера, если решит начать политическую карьеру.

О согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании стало известно 7 марта. Зеленский назначил его на эту должность через два месяца – 9 мая.

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НАТО направит Украине 40 миллиардов евро
НАТО направит Украине 40 миллиардов евро в 2025 году
11 июля 2024, 00:20

Фото: iStock/DmyTo

НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, сообщается в совместной декларации стран-членов альянса по итогам саммита.
Ранее НАТО заявило о желании продолжить расширение в Черном море, а также в направлении восточных Балкан,

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине является самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».

Кроме того, источник, близкий к НАТО, сообщил, что страны военного блока согласовали текст итоговой декларации к саммиту, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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НАТО заявило о планах расширения в Черном море и на восточных Балканах
НАТО пожелало продолжить расширение в Черном море и на востоке Балкан
11 июля 2024, 00:15

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО пожелало продолжить расширение в Черном море, а также в направлении восточных Балкан, сообщается в декларации саммита, передает РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».

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Актер Джордж Клуни призвал Байдена выйти из президентской гонки ради демократии
11 июля 2024, 00:10

Фото: istockphoto/rarrarorro

Актер Джордж Клуни призвал президента США выйти из президентской гонки после провала на дебатах с Трампом. Об этом он написал в колонке для New York Times. По его словам, Байден должен отказаться от участия в выборах ради спасения демократии.
«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. Я считаю его своим другом и верю в него. Верю в его характер. Верю в его моральные принципы. За последние четыре года он выиграл множество сражений, с которыми ему пришлось столкнуться. Но единственное сражение, в котором он не может победить, – это борьба со временем», – заявил актер.
Клуни отметил, что с таким президентом не получится выиграть грядущие выборы, не удастся набрать большинство в обеих палатах конгресса. Актер добавил, что так считает не только он, но и многие сенаторы, конгрессмены и губернаторы, с которыми он говорил.

Клуни также призвал ведущих американских демократов тоже попросить Байдена отказаться от участия в выборах.

«Джо Байден – герой; он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году», – заключил актер.
Илон Маск прокомментировал заявление Клуни и усомнился в авторстве актера. По его мнению, текст писал человек, работающий на Национальный комитет Демократической партии.

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НАТО призвала мир не поддерживать Россию
11 июля 2024, 00:00

Фото: iStock/Xavier Lejeune

НАТО призвала мир не оказывать России никакой поддержки, сообщается в тексте совместной декларации стран-членов альянса.
В документе отмечается, что Североатлантический альянс осуждает все государства, которые поддерживают Москву. Страны НАТО также договорились подготовить рекомендации по стратегическому подходу к отношениям с Россией к следующему саммиту альянса.

В документе также говорится, что блок НАТО не будет стремиться к конфликту и представлять угрозу для России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».

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#иран
#йенс столтенберг
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В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины
10 июля 2024, 23:56

Фото: iStock/Michele Ursi

В совместную декларацию итогов саммита НАТО в Вашингтоне включили пункт о будущем Украины, передает информационное агентство ТАСС на основе содержания документа.
Согласно коммюнике, Украина «находится на необратимом пути в альянс».

«Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины – в НАТО», – цитирует агентство документ.

Альянс продолжит поддерживать Украину на ее «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО», пока Киев будет проводить необходимые реформы, заявили участники саммита. Однако альянс будет «в состоянии» пригласить Украину, когда все союзники согласятся на это.

Ранее источник, близкий к НАТО, сообщил, что страны военного блока согласовали текст итоговой декларации к саммиту, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Источник также сообщил, что в итоговом документе НАТО продолжит поддерживать Украину «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО».

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