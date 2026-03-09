Путин провел в Кремле совещание по ситуации на нефтегазовом рынке
Владимир Путин на совещании в Кремле обсудил обстановку на мировых рынках нефти и газа и возможные шаги России на фоне роста цен. Об этом пишет РИА Новости.
Президент отметил, что в 2025 году через Ормузский пролив проходило порядка трети мирового нефтяного экспорта. Однако сейчас из‑за действий США и Израиля на Ближнем Востоке этот маршрут фактически оказался заблокированным.
«Добыча нефти, которая завязана на использованиях пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться», — произнес политик.
Путин подчеркнул, что Россия ранее предупреждала: попытки дестабилизировать регион ударят по мировому топливно-энергетическому комплексу и спровоцируют подорожание энергоресурсов. По его словам, за последние недели нефть прибавила в цене более 30%, а рост цен на нефтепродукты идёт ещё быстрее.
Ранее спецпосланник Кирилл Дмитриев поинтересовался, куда отправится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из-за подорожания нефти.