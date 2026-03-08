В Словакии высказались о возобновлении прокачки нефти через Украину

08 марта 2026, 12:34

Премьер Фицо: Зеленский не будет продолжать прокачивать нефть для Словакии

Фото:istockphoto/zhengzaishuru

Поставки нефти через территорию Украины являются критически важными для Словакии, однако Владимир Зеленский, по мнению Братиславы, не намеревается их возобновлять. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Facebook* в воскресенье.





Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину в направлении Словакии и Венгрии остановили 27 января. В Минэкономики Словакии рассчитывали на скорое возобновление поставок, но этого не произошло. Власти республики утверждают, что технически «Дружба» продолжает функционировать, а прекращение транзита считают политическим решением Киева. По версии Братиславы, таким образом Украина пытается оказать давление и использовать ситуацию как рычаг в контексте своего сближения с Евросоюзом.





«Поставки нефти через территорию Украины для нас жизненно важны», — произнес Фицо.