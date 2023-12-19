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Путин раскрыл уровень выполнения гособоронзаказа

Путин: гособоронзаказ будет выполнен на 98% по итогам 2023 года
19 декабря 2023, 14:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

По итогам 2023 года гособоронзаказ будет выполнен на уровне 98%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. В рамках мероприятия он проведёт церемонию награждения Героев России.

Ранее в ходе заседания министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл, сколько российских военнослужащих были удостоены звания Героя России с начала проведения спецоперации на Украине. Также глава оборонного ведомства назвал общее число солдат ВС РФ, получивших государственные награды в ходе СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#спецоперация
#россия
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Россия производит больше оружия, чем НАТО, сообщил Шойгу
Шойгу: РФ производит больше высокотехнологичного оружия, чем страны НАТО
19 декабря 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Россия производит больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Ранее в ходе мероприятия глава российского оборонного ведомства раскрыл реальные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

В Национальном центре управления обороной проходит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, в рамках которого состоится торжественное награждение Героев России, которое проведёт президент Владимир Путин.

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#сергей шойгу
#россия
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#минобороны рф
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«Даже маленькие дроны наносят ущерб»: Путин рассказал о выявленных во время СВО проблемах
Путин: СВО выявила ряд минусов, нужно наращивать число дронов и спутников
19 декабря 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Специальная военная операция выявила несколько минусов в российских оборонительных силах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны России.

«Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки — не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне», — сказал Путин.
Российский лидер также заявил, что нужно нарастить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотных летательных аппаратов разных типов. Путин обратил внимание, что изменения уже проходят, причем достаточно быстро.

Глава государства отметил, что совершенствования требует и работа противовоздушной обороны.

Также Путин заявил, что НАТО перебросила к границам РФ значительные силы США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Путин: НАТО перебросила к границам РФ значительные силы США
19 декабря 2023, 14:14

Фото: kremlin.ru

Активность НАТО на российской границе заметно возросла, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Резко выросла активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе», - прокомментировал ситуацию Путин.

По словам российского лидера, это означает новый этап в приближении Североатлантического альянса к российским границам.

Ранее глава РФ также напомнил, что во времена Михаила Горбачёва в НАТО говорили, что не собираются расширяться на Восток «ни на дюйм». Однако, вступления в альянс Финляндии и скорое присоединение Швеции говорит об обратном.

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#владимир путин
#нато
#сша
#военные
#граница
#россия
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Путин: НАТО беззастенчиво врёт на каждом шагу
Путин: В НАТО обещали не расширяться на Восток ни на дюйм
19 декабря 2023, 14:05

Фото: kremlin.ru

В НАТО говорили, что не планируют расширяться на Восток ни на дюйм, однако, как выяснилось, они врут на каждом шагу, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Все мы хорошо знаем, в 1991 году обещали (Михаилу) Горбачеву: «Нет-нет, ни дюйма на восток». Ну вот, пожалуйста, такие вот партнеры. Врут беззастенчиво просто на каждом шагу», - прокомментировал ситуацию Путин.

Глава РФ также напомнил, что в состав Североатлантического альянса уже вступила Финляндия, также планируется вступление в НАТО Швеции, что означает всё более плотное приближение альянса к российским границам.

При этом, ранее Владимир Путин заявил, что в настоящий момент на полях специальной военной операции инициатива находится на стороне российских войск.

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#владимир путин
#нато
#финляндия
#рф
#швеция
#граница
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Съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом в президенты РФ
19 декабря 2023, 13:52

Фото: сайт Кремля

ЛДПР выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты Российской Федерации на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Данное решение приняли с помощью тайного голосования. В бюллетень внесли одного кандидата — Леонида Слуцкого. Итого проголосовало 108 делегатов.

До этого Слуцкий не заявлял о готовности баллотироваться на пост президента страны, но признавал, что соответствующие предложения от коллег по партии ему поступали.

Ранее сообщалось, что действующий глава государства Владимир Путин первый сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года и впервые продлятся три дня – с 15 по 17 число. Дату выборов прежде утвердил Совет Федерации.

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#президент
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Посла Финляндии вызвали в МИД РФ из-за решения разместить силы НАТО на границе
МИД РФ послу Финляндии: Россия ответит на наращивание потенциала НАТО на границе
19 декабря 2023, 13:51

Фото: iStock/vlad_karavaev

Российский МИД вызвал посла Финляндии из-за заключения оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что 19 февраля МИД РФ сообщил финскому послу, что Россия не намерена оставлять без ответа наращивание военного потенциала НАТО на общей российско-финской границе.

Захарова добавила, что Россия обязательно ответит на действия США и Финляндии, создающие угрозу безопасности российской стороны.

18 декабря стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве между Вашингтоном и Хельсинки в сфере обороны для усиления эффективности НАТО. Американский госсекретарь отмечал, что такой шаг позволит улучшить оперативную совместимость между членами североатлантического альянса.

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#нато
#сша
#граница
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Путин рассказал о росте поставок бронетехники в войска в 2023 году
Путин: поставки бронетехники в войска в этом году увеличились в три раза
19 декабря 2023, 13:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил о троекратном росте поставок бронетехники в войска в текущем году. Об этом он рассказал в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.
По словам главы государства, слаженная работа оборонно-промышленного комплекса позволила нарастить поставки бронетанковой техники в три раза, а автомобильной – в 4,5 раза.

Путин подчеркнул, что общее количество закупаемых основных образцов оружия выросло в 2,7 раза. При этом закупки особо востребованных образцов вооружения увеличились в 7 раз.

Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. По завершении встречи, состоится торжественная церемония награждения Героев России.

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#вс рф
#минобороны рф
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Путин отметил высокий патриотизм россиян
Путин: большинство жителей РФ настроены патриотически и поддерживают армию
19 декабря 2023, 13:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отметил патриотический настрой большинства россиян, которые поддерживают армию. Об этом он сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Глава государства отметил, что россияне оказывают беспрецедентную поддержку российским военным, защищающим отечество.

Также, по словам Путина, он видит единство и сплочённость представителей разных национальностей и вероисповеданий, населяющих Россию. Именно такие люди, подчеркнул президент, являются надёжной и несокрушимой опорой для российской армии и флота.

Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. После него состоится торжественная церемония вручения наград Героям России.

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#патриотизм
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Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школе
19 декабря 2023, 13:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов во время уроков в школе. Соответствующий документ представлен на сайте Официального опубликования правовых актов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя введение запрета на использование телефонах в школах, отмечал, что такая инициатива повысит качество образования и авторитет учителя.

Изначально в законопроекте шла речь о том, что использование смартфонов допускается только в учебных целях. В поправке ко второму чтению уже говорилось о полном запрете на использование телефонов в учебных заведениях.

Ранее соответствующий законопроект приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде.

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