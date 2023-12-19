Путин раскрыл уровень выполнения гособоронзаказа

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По итогам 2023 года гособоронзаказ будет выполнен на уровне 98%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.
Ранее в ходе заседания министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл, сколько российских военнослужащих были удостоены звания Героя России с начала проведения спецоперации на Украине. Также глава оборонного ведомства назвал общее число солдат ВС РФ, получивших государственные награды в ходе СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова