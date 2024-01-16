Путин рассказал о фальсификации прошлых выборов в США

Фото: iStock/twinsterphoto
Президент России Владимир Путин заявил, что прошлые выборы в США были фальсифицированы через голосование по почте. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Таким образом, американские власти произвели фальсификацию прошлых президентских выборов.
Читайте также:
Союзники США обеспокоены возвращением Трампа на пост президента
Политолог Маркелов: «Основной сценарий выборов США — конфликт Байдена и Трампа»
Рамасвами принял решение выйти из президентской гонки и поддержать Трампа
Анастасия Чинкова