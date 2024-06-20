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Президент России Владимир Путин заявил, что Киев не стремится к проведению выборов на Украине и будет затягивать процесс прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС.
По словам российского лидера, киевский режим не хочет «отказываться от власти и проводить полноценные выборы в соответствии с украинской конституцией».
Он также подчеркнул, что украинское руководство заинтересовано в том, чтобы российские войска оставались на контролируемых территориях, так как это позволяет избегать проведения выборов.
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«Таким образом, они будут бесконечно откладывать прекращение огня», — отметил Путин.
Он также подчеркнул, что украинское руководство заинтересовано в том, чтобы российские войска оставались на контролируемых территориях, так как это позволяет избегать проведения выборов.
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Артем Кузьмин