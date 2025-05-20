Трамп: я выиграл выборы, чтобы отомстить своим врагам

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
По словам президента США Дональда Трампа, он выиграл выборы 2024 года, чтобы отомстить своим политическим врагам. Об этом американский лидер заявил на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
«А потом они сфальсифицировали результаты выборов. И тогда я сказал, что я снова буду баллотироваться и засуну им это в задницу», — сказал Трамп.
Помимо этого президент отметил, что если бы его противники не жульничали, то сейчас бы он мог отдыхать на пенсии. Трамп добавил, что с удовольствием бы провел время по другому, а не будучи главой страны.
Напомним, что на выборах 2020 года Дональд Трамп проиграл Джо Байдену. После он заявлял, что итоговый результат фальсифицирован посредством дистанционного голосования.
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Иван Мусатов