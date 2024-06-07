Путин допустил возможность изменения ядерной доктрины РФ

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Россия никогда не начинала первой риторику ядерной эскалации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«По поводу ядерной эскалации — мы никогда не начинали этой риторики. Я уже не помню, как звали эту дамочку, бывшую премьер-министра Великобритании, которая сказала, что она готова нажать ядерную кнопку», — отметил президент.
ПМЭФ-2024
Применение Россией ядерного оружия возможно только в исключительных случаях, которые пока не наступили, добавил он.
В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ должна установить более 100 000 роботов и в короткий срок войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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