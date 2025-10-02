«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин призвал готовиться к любым сценариям

02 октября 2025, 18:44

Путин: в условиях быстро меняющегося мира нужно быть готовыми ко всему

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин заявил, что в современных мировых условиях нужно быть готовыми ко всему. Он выступил с таким заявлением на пленарной сессии XXII заседания клуба «Валдай». Трансляцию 2 октября провела пресс-служба Кремля.





Глава государства отметил, что ставки чрезвычайно высоки, а изменения в мире происходят очень быстро.

«Никому из нас не дано в полной мере предвидеть будущее, однако готовыми нужно быть к чему угодно», — сказал президент.