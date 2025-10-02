«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин призвал готовиться к любым сценариям
Путин: в условиях быстро меняющегося мира нужно быть готовыми ко всему
Президент России Владимир Путин заявил, что в современных мировых условиях нужно быть готовыми ко всему. Он выступил с таким заявлением на пленарной сессии XXII заседания клуба «Валдай». Трансляцию 2 октября провела пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что ставки чрезвычайно высоки, а изменения в мире происходят очень быстро.
«Никому из нас не дано в полной мере предвидеть будущее, однако готовыми нужно быть к чему угодно», — сказал президент.Путин назвал тему многополярного мира особенно важной в текущих условиях. Встреча президента с участниками «Валдая» — это традиционное событие для клуба. С 2004 года глава государства ежегодно выступает на пленарной сессии с программной речью, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по разным актуальным вопросам.
Ранее в Кремле заявили, что у Украины нет «волшебного оружия».