«Приедет или выкрутится?»: Эксперт оценил вероятность визита Зеленского в Москву

28 января 2026, 17:45

Политолог Блохин усомнился в готовности Зеленского провести переговоры в Москве

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Политолог Константин Блохин высказал сомнения в том, что Владимир Зеленский посетит Москву для переговоров с Владимиром Путиным.





В беседе с «Газетой.Ru» Блохин отметил, что если украинская сторона действительно хочет урегулировать конфликт, то такой визит состоится.

«Если он попытается саботировать эти переговоры, тогда, следовательно, он будет искать отговорки самые различные... Будет, скорее всего, пытаться из этого выкрутиться и будет заявлять о необходимости [встречи] в другой стране», — подчеркнул эксперт.