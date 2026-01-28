«Приедет или выкрутится?»: Эксперт оценил вероятность визита Зеленского в Москву
Политолог Блохин усомнился в готовности Зеленского провести переговоры в Москве
Политолог Константин Блохин высказал сомнения в том, что Владимир Зеленский посетит Москву для переговоров с Владимиром Путиным.
В беседе с «Газетой.Ru» Блохин отметил, что если украинская сторона действительно хочет урегулировать конфликт, то такой визит состоится.
«Если он попытается саботировать эти переговоры, тогда, следовательно, он будет искать отговорки самые различные... Будет, скорее всего, пытаться из этого выкрутиться и будет заявлять о необходимости [встречи] в другой стране», — подчеркнул эксперт.Аналитик добавил, что обстрелы территорий российских регионов со стороны ВСУ, по его оценке, не указывают на желание Киева заключить мир.
Ранее в Кремле анонсировали встречу трёхсторонней группы по Украине.