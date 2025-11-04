Путин в День народного единства встретился с детьми бойцов СВО и волонтерами
4 ноября, в День народного единства, президент России Владимир Путин пообщался с юными активистами и детьми участников специальной военной операции.
Как пишут «Известия», во встрече участвовали представители «Юнармии», «Движения первых», «Волонтёров Победы», фонда «Защитники Отечества», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, делегаты Ассоциации ветеранов СВО и «Поискового движения России».
Всего с главой государства побеседовали более 20 молодых людей в возрасте от девяти до семнадцати лет.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты энергообъектов.
