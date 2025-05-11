Кремлевский журналист извинился перед Лукашенко за ошибку в репортаже со Дня Победы

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)
Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в «кремлёвский пул», принёс извинения президенту Белоруссии Александру Лукашенко за ошибку в репортаже о параде 9 Мая.
В своём материале он указал, что Лукашенко не поднялся при прохождении белорусского военного расчёта, однако позже, пересмотрев запись трансляции, признал неточность. Об этом Колесников сообщил в Telegram-канале издания после того, как на его слова обратили внимание в Белоруссии, передает «Ura.ru».
Журналист объяснил ошибку рабочей суматохой: репортёры пытались охватить всех участников парада, что привело к невнимательности. Он добавил, что сам бы расстроился, окажись на месте Лукашенко.
9 мая сообщалось, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Кремль для участия в параде, вместе с ним, как видно на кадрах репортажа, приехал сын Лукашенко Николай.
Всего в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 80-летию Победе в Великой Отечественной войне, приняли участие около 30 иностранных лидеров, включая глав Китая, Бразилии, Сербии, Китая, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Кубы, Египта, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо и ряда других стран.
Читайте также:
Президент Буркина-Фасо поприветствовал Путина по-русски
Песков прокомментировал слухи о «взрыве эфира» предстоящим выступлением Путина
«Неудачный ракурс или беременность?»: Новый ролик Агаты Муцениеце навел на мысли о ее беременности от Петра Дранги
«Я вчера в репортаже «Победа была за ними» про парад написал, что Александр Лукашенко не встал, когда мимо шел военный расчет Белоруссии. А тут об этом стали говорить в Белоруссии, я посмотрел видео трансляции парада. Было, встал. И кулак сжал и поднял. И сел. (...) Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии. Дело серьезное», — признал свой недочет Колесников.
Главу Еврокомиссии Фон дер Ляйен встретили в Люксембурге песней «День Победы»
Журналист объяснил ошибку рабочей суматохой: репортёры пытались охватить всех участников парада, что привело к невнимательности. Он добавил, что сам бы расстроился, окажись на месте Лукашенко.
9 мая сообщалось, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Кремль для участия в параде, вместе с ним, как видно на кадрах репортажа, приехал сын Лукашенко Николай.
Всего в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 80-летию Победе в Великой Отечественной войне, приняли участие около 30 иностранных лидеров, включая глав Китая, Бразилии, Сербии, Китая, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Кубы, Египта, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо и ряда других стран.
Читайте также:
Президент Буркина-Фасо поприветствовал Путина по-русски
Песков прокомментировал слухи о «взрыве эфира» предстоящим выступлением Путина
«Неудачный ракурс или беременность?»: Новый ролик Агаты Муцениеце навел на мысли о ее беременности от Петра Дранги
Мария Моисеева