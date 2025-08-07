Путин высказался о потенциальной встрече с Зеленским

07 августа 2025, 15:20

Путин: для встречи с Зеленским должны быть созданы специальные условия

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что для его потенциальной встречи с Владимиром Зеленским должны быть созданы необходимые условия. Об этом глава страны сказал журналистам в Кремле.





Путин отметил, что не против встретиться лично с главой киевского режима. Для этого необходимо создать определенные условия, до которых пока далеко.





«Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — сказал Путин.