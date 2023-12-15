Выборы президента в России 2024: кандидаты, прогноз Жириновского и «окончание СВО»

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В будущем году россияне будут избирать главу государства. Прежде Совет Федерации утвердил дату проведения голосования. Редакция «Радио 1» расскажет, как будет проходить выборный процесс, известны ли кандидаты, будет ли баллотироваться на выборы действующий президент России, и какой прогноз по выборам в России дал при жизни Владимир Жириновский.
Выборы президента России в 2024 году
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Этим решением был дан старт избирательной кампании. Об этом прежде заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Она также назвала предстоящие выборы историческими, так как они определят путь страны в переломный для нее момент.
Как будут проходить выборы президента в 2024 году
Впервые в истории России выборы президента страны будут проходить в течение нескольких дней – с 15 по 17 марта 2024 года. В новых регионах России возможно будут обустроены передвижные пункты голосования, размещенные в специальных автобусах. Прежде об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Такие меры будут введены из соображений безопасности и для того, чтобы голосование стало доступным для всех жителей.
Будет ли Путин баллотироваться в 2024 году
В соответствии с прежним положением Конституции, президент России не может занимать более двух сроков подряд. Однако в 2020 году были приняты поправки, которые установили такую возможность. Вступившие в законную силу поправки обнулили сроки президентства нынешнего главы государства и позволили ему выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году.
Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента
Действующий президент России Владимир Путин объявил о своем намерении принять участие в предвыборной гонке герою Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге после окончания церемонии вручения звезд Героям России. Военнослужащий рассказал, что Владимир Путин принял соответствующее решение, объяснив это необходимостью «быть с народом», особенно в настоящей политической ситуации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предвыборная кампания Владимира Путина фактически началась, однако юридические формальности еще предстоит уладить.
КПРФ выдвинула кандидатов на выборы президента России
От партии КПРФ на президентские выборы выдвинуты две кандидатуры: Геннадия Зюганова и Сергея Левченко. Об этом рассказал руководитель коммунистической фракции в Мосгордуме Николай Зубрилин. Он пояснил, что решение о выдвижении этих кандидатов было принято в ходе голосования и совместного обсуждения.
Следующим этапом станет выдвижение кандидата на пост президента делегатами третьего этапа XVIII съезда КПРФ, который пройдет 23 декабря.
Кандидаты на выборы президента России 2024
В настоящее время в Центризбиркоме еще не стартовала регистрация кандидатов, однако о своем намерении принять участие в выборах на пост президента России прежде уже заявляли некоторые кандидаты. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году. «Предвыборная кампания» идет в его телеграм-канале, который ведут его доверенные лица. Сам Стрелков находится под стражей до 24 мая 2024 года.
Экс-министр угодил в СИЗО по подозрению в призывах к экстремизму.
Стрелков заверяет, что будет говорить правду о делах в стране и предотвратит катастрофу со смутой. Он также пообещал завершить спецоперацию на Украине победой России, так как «ничьей не будет».
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Возможным кандидатом от партии ЛДПР может стать ее председатель – Леонид Слуцкий. О своем намерении баллотироваться глава фракции в настоящее время не заявлял.
От партии «Новые люди» может быть выдвинут Алексей Нечаев. Съезд партии состоится 24 декабря, на котором будет принято окончательное решение о выдвижении кандидата.
Жириновский дал прогноз по выборам президента России в 2024 году
Бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прежде заявлял, что в 2024 году в выборах может принять участие действующий президент России Владимир Путин. Он предсказал, что глава государства объявит о своем решении баллотироваться не ранее, чем в конце 2023 года. Соответствующее заявление Жириновский сделал в 2020 году.
Лидер фракции также не исключал, что принять участие на выборах может преемник Путина, кем возможно станет премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу или председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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