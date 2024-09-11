Путин заявил о наращивании военного присутствия США у границ России

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты активно наращивают своё военное присутствие у российских границ. Об этом он сообщил во время командно-штабных учений «Океан-2024», передает пресс-служба Кремля.
По словам Путина, Вашингтон объясняет свои действия необходимостью противодействовать «российской угрозе» и Китаю. Однако такие действия, по мнению российского лидера, ведут к эскалации напряженности и провоцируют гонку вооружений, что угрожает безопасности как самих США, так и их союзников.
Учения «Океан-2024» проходят с участием китайских войск, а также при наблюдении представителей 15 стран, добавил Путин.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
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«США стремятся достичь военного преимущества, нарушая существующий баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул президент.
Учения «Океан-2024» проходят с участием китайских войск, а также при наблюдении представителей 15 стран, добавил Путин.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
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Елена Перлова