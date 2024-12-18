ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областях

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 4 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Брянской и Курской областей.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Житель Суджи рассказал, что видел во время эвакуации из города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова