ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА в трех областях

США могут напасть на Иран в феврале или марте 2025 года с подачи Израиля. Такое предположение высказал председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху будет пытаться продавить Вашингтон на это решение.