SHOT: в небе над Воронежской областью раздались взрывы, сбито несколько БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva
В небе над Воронежской областью местные жители стали свидетелями череды взрывов. Они прозвучали около шести раз. Предварительно, в то же время зафиксировали уничтожение нескольких БПЛА ВСУ.
При этом, по словам очевидцев, на земле пожары и разрушения от атаки беспилотников отсутствуют.
На видеозаписи Telegram-канала SHOT запечатлен момент устранения одного из вражеских дронов.
Ранее подполье сообщило о ликвидации операторов БПЛА ВСУ в Запорожской области.
Днем 17 декабря «Радио 1» передавало, что бойцы «Севера» сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области.
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На видеозаписи Telegram-канала SHOT запечатлен момент устранения одного из вражеских дронов.
Ранее подполье сообщило о ликвидации операторов БПЛА ВСУ в Запорожской области.
Днем 17 декабря «Радио 1» передавало, что бойцы «Севера» сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области.
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Мария Моисеева