Житель ДНР рассказал, как укрывал российского штурмовика от ВСУ

Фото: istockphoto/zim286
Житель освобожденного города Украинск в ДНР, Виктор, на протяжении десяти дней скрывал у себя в квартире российского штурмовика, который впоследствии погиб от снайперской пули.
По словам Виктора в беседе с РИА Новости, ему запомнился случай, когда в Украинск пришли первые российские штурмовики.
Уже спустя день пришли ВСУ. Чтобы помочь штурмовику, Виктор спрятал его в квартире, обеспечивая водой и пищей на протяжении десяти дней. Затем войска РФ освободили город.
Читайте также:
Глава ДНР Пушилин посетил освобожденный от ВСУ в сентябре Украинск — видео
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска
Выживший из Курахово рассказал, как ВСУ заживо сожгли его бабушку и убили друга
«Жили мы здесь, в подвале, в этом доме. Зашли наши российские первые штурмовики... К нам зашел человек с оружием. Мы его, как говорится, приютили», — сказал мужчина.
Уже спустя день пришли ВСУ. Чтобы помочь штурмовику, Виктор спрятал его в квартире, обеспечивая водой и пищей на протяжении десяти дней. Затем войска РФ освободили город.
«Третий батальон зашел сюда. Я их встретил, сказал, что мы прячем военного с той же бригады, только со второго батальона», — рассказал Виктор.Российские солдаты разместились в соседнем доме, попросили привести штурмовика к ним. Потом, по словам Виктора, у солдат начались «обнимашки» и «целовашки» на радостях от встречи при виде живого бойца. Однако штурмовику было не суждено вернуться домой — когда он пошл в свое старое укрытие за автоматом, его "снял" украинский снайпер. Солдат погиб на месте.
«Жалко… Но несмотря на все, я верю в нашу победу, победа будет за нами», — заявил Виктор.26 сентября «Радио 1» передавало о том, как российские военные в Донецкой Народной Республике освободили населенный пункт Украинск.
Читайте также:
Глава ДНР Пушилин посетил освобожденный от ВСУ в сентябре Украинск — видео
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска
Выживший из Курахово рассказал, как ВСУ заживо сожгли его бабушку и убили друга
Мария Моисеева