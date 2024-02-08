В президентских выборах примут участие четыре кандидата

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В выборах на пост президента Российской Федерации будут принимать участие четыре кандидата, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
8 февраля в Москве состоялось заседания Центральной избирательной комиссии, по итогам которого стало ясно, что участие в президентских выборах в 2024 году будут принимать четыре кандидата.
Участие в выборах примет нынешний глава государства Владимир Путин. Он баллотировался на выборы в качестве самовыдвиженца.
Также в финальный список вошли: лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Государственной думы Владислав Даванков и член партии КПРФ Николай Харитонов.
Президентские выборы в 2024 году будут проходить три дня — с 15 по 17 марта.
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Участие в выборах примет нынешний глава государства Владимир Путин. Он баллотировался на выборы в качестве самовыдвиженца.
Президентские выборы в 2024 году будут проходить три дня — с 15 по 17 марта.
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Евгения Парфентьева