Раскрыт главный итог переговоров России и Китая
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показали, что страны вместе выступают за строительство многополярного мира. Такое мнение выразил политолог Александр Антошин.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, Москва и Пекин готовы отстаивать свою позицию «перед лицом Запада», который «не хочет терять гегемонию». Антошин подчеркнул, что Россия и Китай демонстрируют «практический союз», а угрозы Запада будут встречены обеими странами. Он добавил, что Европе и Америке придется экономически противостоять сразу двум государствам.
Политолог также отметил, что состоявшаяся встреча в КНР продемонстрировала «абсолютно безоблачные» отношения между Москвой и Пекином. На фоне раздробленности в НАТО и Евросоюзе это, по его мнению, оставляет «неприятное чувство» у оппонентов двух стран.
