Раскрыта причина русофобской истерии в США

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Русофобская истерия в США показывает нацеленность американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Отмечается, что такая стратегия реализуется властями США в преддверии выборов президента в России.
Вместе с тем, в посольстве подчеркнули, что Вашингтон осуществляет «двуличные подходы» по правозащитной тематике. Так, американские власти, которые призывают к свободе слова за рубежом и соблюдению демократических ценностей, в своей стране замалчивают собственные прегрешения. В частности, речь идёт о расовой дискриминации в США, полицейском произволе, частых инцидентах с ненавистью на религиозной почве и прочем.
В посольстве утверждают, что американские журналисты также часто задаются вопросом, почему власти их страны не направляют всю свою энергию на решение внутренних проблем, например на урегулированию ситуации на южной границе.
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Вместе с тем, в посольстве подчеркнули, что Вашингтон осуществляет «двуличные подходы» по правозащитной тематике. Так, американские власти, которые призывают к свободе слова за рубежом и соблюдению демократических ценностей, в своей стране замалчивают собственные прегрешения. В частности, речь идёт о расовой дискриминации в США, полицейском произволе, частых инцидентах с ненавистью на религиозной почве и прочем.
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Анастасия Чинкова