Президент Украины Владимир Зеленский скоро сбежит из страны. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель Ким Дотком на своей странице в соцсети Х.
Комментируя материал газеты The New York Times про растущий пессимизм в Киеве и Вашингтоне на фоне активного продвижения российских войск, он отметил, что всё кончено, Зеленский в скором времени сбежит с Украины.
Днём ранее американская газета опубликовала статью, в которой утверждала, что Зеленский выглядит очень вымотанным после поражения ВСУ на фронте. Также сказано, что президентские выборы в США, исход которых пока не определён, также оказывают сильное давление на украинцев. Помимо этого их моральный дух падает из-за успехов российских войск и страха перед прекращением поддержки Запада.
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Анастасия Чинкова