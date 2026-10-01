Трёх человек госпитализировали в Польше после вскрытия неизвестной посылки из ФРГ
В Польше трёх человек пришлось доставить в больницу после вскрытия посылки, поступившей из Германии. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Инцидент произошел в здании Военной жандармерии в Новой Дембе Подкарпатского воеводства Польши, куда поступило отправление. Внутри конверта находилась открытка и никаких подозрительных веществ из него не высыпалось. Однако после вскрытия посылки двое военнослужащих и гражданский, находившийся в помещении, почувствовали недомогание — у них появилось раздражение кожи на лице и руках.
Пострадавших оперативно госпитализировали. Ещё четверых жандармов, которые стояли рядом в момент вскрытия конверта, изолировали. В настоящий момент они чувствуют себя нормально, на плохое состояние не жалуются.
Из здания эвакуировали 133 человека. На месте работали специалисты химического спасательного подразделения. К расследованию инцидента подключились Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки.
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