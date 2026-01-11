Раскрыто число освобожденных из тюрьмы в Венесуэле
Число освобожденных из тюрьмы в Венесуэле выросло до 18 человек. Об этом сообщает информагентство Reuters.
По его данным, требование выпустить сотни политических заключенных в стране долгое время выдвигали правозащитные группы, международные организации и оппозиционные деятели. Среди них — лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, несколько близких соратников которой остаются под стражей.
В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что Венесуэла начала выпускать политических заключенных по требованию американской стороны. Он выражал надежду, что освобожденные будут помнить, «как им повезло, что США пришли и сделали то, что должны были сделать».
