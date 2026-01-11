«Посмотрите, как засуетились европейцы!»: Пушков резко высказался о ситуации с Гренландией
Пушков: Притязания Трампа на Гренландию заставили европейцев осознать свои ошибки
Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны осознать последствия игнорирования международного права. Такое мнение сенатор высказал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Дания и другие европейские государства теперь «засуетились» и призывают США соблюдать нормы, которые сами систематически нарушали, например, во время бомбардировок Югославии. В Европе «закрывали глаза» и на Устав ООН, и на резолюция Генассамблеи ООН 1244, устанавливавшая принадлежность Косово Югославии.
«Мы тогда предупреждали и США, и европейцев, что они открывают ящик Пандоры. Но они отметали эти предупреждения под тем предлогом, что Косово — это, мол, «особый случай». И Дания активно отстаивала этот произвол», — подчеркнул Пушков.По его словам, в Европе верили, что подобные методы силовой политики никогда не обратятся против них, однако сейчас эта уверенность тает на глазах. Многие понимают, как грубо просчитались.
Ранее появилась информация, что Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить детальный план вторжения в Гренландию.