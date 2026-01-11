«Посмотрите, как засуетились европейцы!»: Пушков резко высказался о ситуации с Гренландией

11 января 2026, 06:17

Пушков: Притязания Трампа на Гренландию заставили европейцев осознать свои ошибки

Фото: iStock/xbrchx

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны осознать последствия игнорирования международного права. Такое мнение сенатор высказал в своём Telegram-канале.





Он отметил, что Дания и другие европейские государства теперь «засуетились» и призывают США соблюдать нормы, которые сами систематически нарушали, например, во время бомбардировок Югославии. В Европе «закрывали глаза» и на Устав ООН, и на резолюция Генассамблеи ООН 1244, устанавливавшая принадлежность Косово Югославии.





«Мы тогда предупреждали и США, и европейцев, что они открывают ящик Пандоры. Но они отметали эти предупреждения под тем предлогом, что Косово — это, мол, «особый случай». И Дания активно отстаивала этот произвол», — подчеркнул Пушков.