Трамп оказался спонсором Харрис

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев
Кандидат в президенты США Дональд Трамп финансировал кампанию Камалы Харрис во времена ее борьбы за пост Генерального прокурора Калифорнии, передает CNN.
Уточняется, что Трамп пожертвовал $5 000 в 2021 году и $1 000 в 2013 году.
Как отмечает CNN, до прихода в политику в 2015 году Трамп был частым донором членов Республиканской и Демократической партий.
В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Как отмечает CNN, до прихода в политику в 2015 году Трамп был частым донором членов Республиканской и Демократической партий.
В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Александр Климов