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Россия раскритиковала позиции Запада по борьбе с героизацией нацизма

МИД РФ Лукьянцев: западные страны демонстрируют рост ксенофобии и расизма
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что слова западных делегаций в Третьем комитете Генассамблеи ООН о защите прав человека и борьбе с расизмом расходятся с их реальными действиями.
Лукьянцев, которого цитирует ТАСС, отметил, что это несоответствие связано с ростом ксенофобии и усилением различных форм расизма на Западе.

Дипломат также выразил критику в адрес Германии, Японии и Италии, поддержавших поправки, смягчающие осуждение нацизма. По его словам, эти страны, несмотря на свои публичные заявления, на деле демонстрируют обратное, что подрывает их приверженность обязательствам.



Ранее Третий комитет Генассамблеи принял российскую резолюцию, осуждающую героизацию нацизма и неонацизма. Однако против инициативы выступили 54 страны, включая Украину и США.


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#италия
#нацизм
Массовые протесты в Абхазии в Сухуме из-за задержания оппозиционеров
12 ноября 2024, 03:11

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В абхазском городе Сухум начались массовые протесты после задержания оппозиционеров, выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщают телеграм-каналы «Республика» и NewsGeorgia.
Люди со всей Абхазии собрались у здания Службы государственной безопасности (СГБ) и перекрыли Гумистинский мост, требуя освободить задержанных.

По информации NewsGeorgia, протестующие «протаранили ворота» у здания СГБ, а к резиденции президента Абхазии Аслана Бжании начали стягивать военную технику.

Всего задержаны пятеро человек, к которым не допускают родственников, и их состояние неизвестно.

Протесты вспыхнули после того, как в конце октября Россия и Абхазия подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты в Абхазии.

Министр экономики Абхазии Кристина Озган назвала инвестиции важными для стабилизации экономики. Для вступления в силу соглашение должно быть ратифицировано в парламенте Абхазии.

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#россия
#соглашение
#проекты
#протесты
#абхазия
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Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил России ультиматумом
Кандидат в канцлеры Германии Мерц готов выставить России ультиматум на 24 часа
12 ноября 2024, 01:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае своего избрания готов выставить России 24-часовой ультиматум на прекращение боевых действий на Украине. Об этом он сообщил в интервью Stern.
Мерц подчеркнул, что если Москва не выполнит это требование, он передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и разрешит удары дальнобойным оружием по российской территории.

В то же время действующий канцлер Олаф Шольц недавно сообщил, что время для телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным скоро может наступить.

По его словам, этому должны предшествовать многочисленные дипломатические контакты, которые уже ведутся на протяжении долгого времени.

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#москва
#ракеты
#рф
#олаф германия
#фрг
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В ЕС предложили санкции против российских танкеров с нефтью
Резолюция Европарламента предложит запрет на вход российских танкеров в Ла-Манш
12 ноября 2024, 00:30

Фото: iStock/sinonimas

Европарламент готовится принять резолюцию, в которой содержится призыв к усилению мер против российского «теневого» флота.
Согласно проекту резолюции, полученному агентством ТАСС, планируется запрет на вход российских танкеров с нефтью в пролив Ла-Манш, а также усиление контроля за судами, перевозящими нефть из России.

В документе также предлагается ввести новые требования к страховке для российских судов при их нахождении в водах ЕС.

Резолюция призывает страны ЕС к санкционированию танкеров, перевозящих российскую нефть, и усилению спутникового мониторинга.

При этом в проекте указана необходимость тесного сотрудничества с Великобританией для введения запрета на проход российских судов через Ла-Манш. Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование в конце ноября, хотя носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению.

Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над 15-м пакетом санкций против Москвы, который направлен на предотвращение обхода текущих ограничений.

По данным Politico, новые санкции коснутся экспорта российского сжиженного природного газа и танкеров, которые используют обходные схемы для транспортировки нефти.

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#санкции
#голосование
#нефть
#запрет
#ес
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ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Комитет ГА ООН одобрил резолюцию РФ о противодействии нацистской пропаганде и неонацизму
11 ноября 2024, 23:25

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил российскую резолюцию о противодействии героизации нацизма, за которую проголосовали 116 стран, передают РИА Новости.
Среди соавторов документа оказались такие страны, как Армения, Белоруссия, Китай, Сербия, ЮАР и другие. Однако против выступили 54 государства, включая Украину, США, Великобританию, Францию, Германию и Японию, а еще 11 стран воздержались.

Российский документ из 74 пунктов призывает государства принять меры, включая законодательные, для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и недопущения пропаганды нацистских идей.

В тексте резолюции также содержится осуждение инцидентов, связанных с нанесением пронацистских изображений и граффити, особенно на мемориалах жертвам войны. Предусматривается запрет любых чествований нацистского режима.

Кроме того, документ призывает страны искоренить расовую дискриминацию всеми необходимыми средствами, а также запретить использование в образовательных материалах риторики, пропагандирующей ненависть на основе этнического происхождения, религии или убеждений.

Вместе с тем комитет принял поправку, в которой утверждается, что Россия якобы оправдывает свою спецоперацию борьбой с неонацизмом. За поправку проголосовали 66 стран, против – 43, и 51 страна воздержалась.

Поправка была внесена рядом западных стран, включая Албанию и Австралию, в попытке политизировать документ.

Однако Россия от своей резолюции не отказалась. Представитель МИД России Григорий Лукьянцев охарактеризовал поправку как «откровенную провокацию».


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#проект
#голосование
#оон
#рф
#нацизм
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Молдавия сочла падение БПЛА на своей территории «недружественным жестом» РФ
ТАСС: МИД Молдавии вызвал российского посла Озерова для разъяснений по дронам
11 ноября 2024, 23:23

Фото: iStock/Iuri Gagarin

В МИД Молдавии вызвали посла России Олега Озерова, чтобы обсудить инцидент с двумя упавшими на территорию республики беспилотниками, сообщает ТАСС.
Встреча состоялась во вторник утром, и по словам источника из внешнеполитического ведомства, причиной вызова стала ситуация с обнаружением дронов на севере и юге Молдавии.

Один из беспилотников был найден близ села Фырлэдень в Каушенском районе, а второй — в районе Новых Боросен, недалеко от города Рышкан. Полиция страны также опубликовала фотографии дронов, подчеркнув, что они были изготовлены из картона и не содержали взрывчатки.

На прошедшем ранее брифинге глава парламента Игорь Гросу заявил, что молдавские спецслужбы сейчас изучают происхождение беспилотников. По окончании расследования планируется диалог с представителем страны, ответственной за их запуск.

МИД и президент Майя Санду также подтвердили, что упавшие дроны, вероятно, были российского происхождения, но отметили, что они не представляют угрозы для граждан. Однако Санду признала, что молдавские ПВО не способны эффективно обнаруживать такие дроны из-за ограничений приобретенных радаров.

МИД Молдавии охарактеризовал произошедшее как «недружественный жест» со стороны России и ранее уже обвинял Москву в нарушении воздушного пространства страны.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их необоснованными. В прошлом молдавская сторона неоднократно сталкивалась с инцидентами, связанными с обломками беспилотных летательных аппаратов, которые, как позже выяснялось, зачастую оказывались разгонными блоками украинских ПВО-ракет.

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#мид
#инцидент
#мария захарова
#встреча
#пво
#дроны
#молдавия
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В Минобороны Израиля заявили об уязвимости иранских ядерных объектов
11 ноября 2024, 22:53

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Ядерные объекты Ирана уязвимы «более чем когда-либо», заявил руководитель израильского Минобороны Исраэль Кац в рамках встречи с главой Генштаба войск Израиля Герци Халеви и генералитетом.
«Одна из главных задач — Иран. Иран сегодня более чем когда-либо уязвим для ущерба его ядерным объектам. Сейчас есть возможность достичь самой главной задачи — устранить угрозу уничтожения Государства Израиль, предотвратив получение Тегераном ядерного оружия», — сказал Кац.

Он добавил, что присутствует понимание осуществимости предотвращения ядерной угрозы Израилю со стороны исламской республики. Министр подчеркнул существование «широкого национального консенсуса» в Израиле на эту тему.

Отношения Ирана и Израиля обострились после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллу.

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#мир
#израиль
#иран
#война
#ядерное оружие
#новости
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Экс-сенатор Ковитиди допустила выход США из НАТО при Трампе
11 ноября 2024, 20:28

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Первый сенатор от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди допустила, что при президенстве в США Дональда Трампа Вашингтон может выйти из состава НАТО, так как Альянс стал финансовой и политической обузой для Штатов.
«Зеленский — отыгранная карта западных игроков. Метод политического шантажа, отработанный Зеленским на западных партнерах, больше не работает. НАТО стала финансовой и политической обузой для США. Выход Америки из НАТО может стать реальностью при достижении ряда юридических и политических соглашений», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ковитиди.

Кроме этого, она предположила, что Трамп действительно постарается поспособствовать окончанию конфликта на Украине.

Ранее профессор Хаим Брешит-Жабнер заявил, что действия США на мировой арене являются безумием.

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#сша
#будущее
#политолог
#нато
#зеленский
#трамп
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Патрушев: США и Британия могут устроить аналогичные «Северному потоку» теракты
11 ноября 2024, 18:59

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Штаты и Соединенное Королевство могут устроить аналогичные «Северным потокам» теракты, заявил помощник российского президента Николай Патрушев в разговоре с «Коммерсантомъ».
«По имеющейся информации, американцы и англичане рассматривают диверсию на «Северных потоках» в качестве одного из многих методов продвижения своих экономических интересов. Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире», — прокомментировал председатель Морской коллегии.
Теракты на нитках российского газопровода «Северный поток» произошли в сентябре 2022 года. Генпрокуратура начала дело о международном терроризме. Патрушев тогда был секретарем Совбеза РФ.

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#мир
#россия
#сша
#великобритания
#теракт
#северный поток
#новости
#николай патрушев
#газопровод
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Судье гаагского МУС грозит до четырех лет колонии по уголовному делу в РФ
11 ноября 2024, 18:23

Фото: istockphoto/AMilkin

Судья Международного уголовного суда (МУС) Хайкель Бен Махфуд заочно арестован в России, ему грозит до четырех лет колонии по статье о заведомо незаконном заключении или содержании под стражей.
Как пишет РИА Новости, Бен Махфуда разыскивают на международном уровне. Вменяемая ему статья также предусматривает принудительные работы на тот же срок.

Хайкель Бен Махфуд — один из судей МУС, выдавших летом этого года санкцию на арест секретаря российского Совбеза Сергея Шойгу и руководителя генштаба российских войск Валерия Герасимова.

Ранее сообщалось, кого в Тбилиси назвали «бездельниками» и как это связано с Евросоюзом.

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#мир
#россия
#мус
#уголовное дело
#новости
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