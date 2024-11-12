Россия раскритиковала позиции Запада по борьбе с героизацией нацизма

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Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что слова западных делегаций в Третьем комитете Генассамблеи ООН о защите прав человека и борьбе с расизмом расходятся с их реальными действиями.
Лукьянцев, которого цитирует ТАСС, отметил, что это несоответствие связано с ростом ксенофобии и усилением различных форм расизма на Западе.
Дипломат также выразил критику в адрес Германии, Японии и Италии, поддержавших поправки, смягчающие осуждение нацизма. По его словам, эти страны, несмотря на свои публичные заявления, на деле демонстрируют обратное, что подрывает их приверженность обязательствам.
Ранее Третий комитет Генассамблеи принял российскую резолюцию, осуждающую героизацию нацизма и неонацизма. Однако против инициативы выступили 54 страны, включая Украину и США.
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Дипломат также выразил критику в адрес Германии, Японии и Италии, поддержавших поправки, смягчающие осуждение нацизма. По его словам, эти страны, несмотря на свои публичные заявления, на деле демонстрируют обратное, что подрывает их приверженность обязательствам.
Ранее Третий комитет Генассамблеи принял российскую резолюцию, осуждающую героизацию нацизма и неонацизма. Однако против инициативы выступили 54 страны, включая Украину и США.
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Мария Моисеева