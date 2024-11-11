Разведка США оценила военные перспективы Украины

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Разведка США стала пессимистичнее относиться к военным перспективам Украины из-за неуклонного продвижения ВС РФ как в Донбассе, так и в Курской области. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT). Серьезной проблемой Киева в материале называют критическую нехватку военнослужащих.
«Некоторые представители вооруженных сил и разведки США стали более пессимистично оценивать перспективы Украины в целом, отмечая, что Россия неуклонно продвигается вперед как в Курске, так и на востоке Украины», — отмечается в статье.По информации газеты, российская армия готовится к крупному контрнаступлению в Курской области силами в 50 тысяч человек, среди которых есть и северокорейские военные. ВСУ ожидают начало этой операции уже в ближайшее время.
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