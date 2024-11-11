Разведка США оценила военные перспективы Украины

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания. Об этом он сообщил в беседе с журналом Stern. Однако затем сразу добавил, что «не нужно питать иллюзий» и следует поставить Москве ультиматум, за нарушение которого Берлин разрешит Киеву бить немецким оружием вглубь России и начнет поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.