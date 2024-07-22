«Не заслуживают жизни»: Военэксперт рассказал, как ВСУ расстреливают своих мирных жителей

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают мирное население фронтовых населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) за попытки эвакуироваться на территорию Российской Федерации.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие жестокие меры применяются для того, чтобы запугать народ и добиться покорности.
Военный блогер рассказал, что единственная помощь России в этой ситуации — впускать жителей Украины на свою территорию.
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«Чтобы люди оставались на тех территориях, что занимают ВСУ. Они заранее давным-давно записали всех людей, которые переходят на сторону России в «нелюди». С их точки зрения люди автоматически лишаются своих гражданских прав и права на жизнь. Украинцы существует в нарративе бескомпромиссной войны за существование своей идентичности, и всякий, кто готов сменить идентичность на общую русскую, автоматически становится врагом Украины и с точки зрения украинских властей, спецслужб и военнослужащих не заслуживает жизни», — объяснил эксперт.
Военный блогер рассказал, что единственная помощь России в этой ситуации — впускать жителей Украины на свою территорию.
«Если человек смог выбраться, он приезжает в аэропорт Шереметьево, где проходит соответствующую фильтрацию на предмет благонадежности. Мы никаким образом не можем помочь людям покинуть территорию Украины, это за пределами юрисдикции. В данном случае единственная наша помощь — впускать таких людей на территорию РФ. Для граждан Украины нет никаких особых условий, которые они бы получали здесь. Можно попробовать оформить статус беженцев, но это определенная политическая волокита», — заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева