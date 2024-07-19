Трамп планирует поговорить с Зеленским по телефону 19 июля

Фото: Сайт Кремля
Бывший американский лидер Дональд Трамп созвонится в пятницу, 19 июля, с Владимиром Зеленским. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника, звонок состоится из-за обеспокоенности в Европе политикой Трампа в отношении Украины.
Уточняется, это будет их первый диалог после того, как Трамп покинул Белый дом.
Вопрос о подходящем времени для телефонного разговора между политиками решался длительное время, отметили источники телеканала. Один из них добавил, что дата часто меняется.
Трамп часто заявлял, что ему удастся урегулировать украинский конфликт за один день, если он одержит победу на президентских выборах. При этом детали своего плана Трамп не называет.
Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вопрос о подходящем времени для телефонного разговора между политиками решался длительное время, отметили источники телеканала. Один из них добавил, что дата часто меняется.
Трамп часто заявлял, что ему удастся урегулировать украинский конфликт за один день, если он одержит победу на президентских выборах. При этом детали своего плана Трамп не называет.
Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак