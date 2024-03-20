Repubblica: США заблокировали заявление G7 с осуждением итогов выборов в России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления G7, в котором выражалось осуждение итогов прошедших в России президентских выборов, подготовленное председательствующей в ней Италией. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на свои источники.
Ранее представитель Италии подготовил заявление, в котором российские выборы назывались фарсом. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал публикацию данного заключения, но Госдеп счел формулировки неуместными.
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