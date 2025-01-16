«Решаем здесь мы»: польская оппозиция набросилась на Зеленского с обвинениями

Оппозиция Польши обвинила Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы президента. Об этом сообщает издание Onet.
Бывший глава МИД Польши Матеуш Моравецкий призвал Зеленского заниматься украинскими делами и не вмешиваться в проведение президентских выборов. Также он подчеркнул, что не украинскому лидеру решать, кто будет выступать кандидатами и какие взгляды будут озвучиваться по принципиальным вопросам.
Отмечается, что политики из оппозиционной партии «Право и справедливость» обвинили Зеленского в поддержке кандидата Рафала Тшасковского от правящей партии «Гражданская платформа».
15 января Зеленский прибыл в Польшу, где провёл пресс-конференцию вместе с премьер-министром страны Дональдом Туском.
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Отмечается, что политики из оппозиционной партии «Право и справедливость» обвинили Зеленского в поддержке кандидата Рафала Тшасковского от правящей партии «Гражданская платформа».
15 января Зеленский прибыл в Польшу, где провёл пресс-конференцию вместе с премьер-министром страны Дональдом Туском.
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Анастасия Чинкова