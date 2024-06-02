Республиканская партия объявила о выдвижении Трампа кандидатом независимо от приговора

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Республиканская партия выдвинет Дональда Трампа своим кандидатом на предстоящих президентских выборах независимо приговора, который ему вынесет суд 11 июля. Об этом заявила сопредседатель национального комитета партии и невестка экс-президента Лара Трамп в интервью телеканалу CNN.
При этом она допустила, что с учётом оглашённого приговора могут произойти возможные изменения в программе будущей конвенции республиканцев, которая стартует 15 июля. В частности, может быть изменено место номинирования.
Ранее жюри присяжных признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации деловой документации. Приговор по делу будет вынесен 11 июля.
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Анастасия Чинкова