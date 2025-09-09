Суд в США обязал выплатить россиянке $20 тыс. за отказ в услугах из-за русофобии

09 сентября 2025, 00:25

Фото: Istock/rarrarorro

Суд в Чикаго постановил выплатить россиянке Аделии Муслимовой компенсацию в размере $20 тыс. за отказ в обслуживании из-за ее происхождения.





Гражданка России Аделия Муслимова выиграла судебный иск о дискриминации по национальному признаку в Чикаго. Судья по административным делам Дженнифер Нолен постановила, что россиянка столкнулась с дискриминационным поведением, злым умыслом и русофобией со стороны сотрудницы салона украинского происхождения, которая отказала ей в услугах в феврале 2023 года.



Муслимова самостоятельно подала иск против компании, владеющей салоном, без помощи адвокатов. В решении суда подчеркивается, что истица получит $20 тыс. в качестве компенсации за душевные страдания.





«Учитывая все факторы, я присуждаю заявительнице сумму, разумно необходимую для возмещения ущерба», — отметила судья в документе.

«Я точно знаю, что многие наши сограждане здесь сталкиваются с подобным, но не подают в суд, считая, что выиграть нереально. Но если человек хочет, он может защитить себя от несправедливости», — заявила Муслимова.