Reuters: США не хватает деталей для увеличения производства Patriot в Японии

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Соединённые Штаты не могут нарастить производство ракетных комплексов Patriot на своих заводах в Японии. Причина заключается в нехватке производимых компанией Boeing критически важных компонентов.
В числе этих деталей прежде всего головки самонаведения, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники. В прошлом году руководство Boeing сообщило, что намерено увеличить производство головок самонаведения, однако новые производственные линии не начнут работать раньше 2027 года.
По словам министра обороны Японии Ицунори Онодэра, для передачи произведённых в Японии по лицензии США зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot должен быть получен официальный документ, подтверждающий, что данные технологии не попадут ни в какие другие страны, включая Украину.
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Александр Бойцов