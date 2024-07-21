Трамп раскрыл удобного противника на предстоящих выборах США

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от партии республиканцев Дональд Трамп рассказал, кого бы пожелал бы увидеть своим противником в рамках кампании. Отмечается, что его выступление транслировалось на YouTube.
Трамп раскрыл удобного противника на выборах США и выразил желание конкуренции с губернатором Мичигана, демократом Гретхен Уитмер.
Политик также указал на сомнения Демократической партии относительно замены действующего американского лидера Джо Байдена, который также претендует на пост хозяина Белого дома. По его словам, демократы не решили проблему кандидата на выдвижение.
После неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом демократы начали поиск нового кандидата на пост главы государства. По информации The Wall Street Journal, единственная альтернатива Байдену сводится к фигуре Харрис.
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«У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу – Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против нее», – пошутил он.
Политик также указал на сомнения Демократической партии относительно замены действующего американского лидера Джо Байдена, который также претендует на пост хозяина Белого дома. По его словам, демократы не решили проблему кандидата на выдвижение.
«Это проблема», – резюмировал Трамп.
После неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом демократы начали поиск нового кандидата на пост главы государства. По информации The Wall Street Journal, единственная альтернатива Байдену сводится к фигуре Харрис.
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Александр Климов