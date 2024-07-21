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Трамп раскрыл удобного противника на предстоящих выборах США

Трамп заявил о желании конкурировать на выборах президента США с Уитмер
21 июля 2024, 03:44
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от партии республиканцев Дональд Трамп рассказал, кого бы пожелал бы увидеть своим противником в рамках кампании. Отмечается, что его выступление транслировалось на YouTube.
Трамп раскрыл удобного противника на выборах США и выразил желание конкуренции с губернатором Мичигана, демократом Гретхен Уитмер.

«У вас здесь есть ужасный губернатор, который проделал ужасную работу – Уитмер. Я хотел бы баллотироваться против нее», – пошутил он.



Политик также указал на сомнения Демократической партии относительно замены действующего американского лидера Джо Байдена, который также претендует на пост хозяина Белого дома. По его словам, демократы не решили проблему кандидата на выдвижение.

«Это проблема», – резюмировал Трамп.

После неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом демократы начали поиск нового кандидата на пост главы государства. По информации The Wall Street Journal, единственная альтернатива Байдену сводится к фигуре Харрис.

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#выборы
#президент
Зеленский намекнул на переговоры с Россией – CNN
21 июля 2024, 03:25

Заявления о потенциальном приглашении делегации Российской Федерации на второй саммит мира со стороны президента Украины Владимира Зеленского можно воспринимать как сигнал о готовности к переговорам, заявила CNN заместитель директора программы по России и Евразии Chatham House Орыся Луцевич.
«Это одновременно сигнал России и сигнал Глобальному Югу о том, что Украина не является какой-то обструкционной силой. Она готова сесть за стол переговоров. Но это не может быть полностью на российских условиях, и это не может привести к капитуляции Украины», – отметила она.

Экс-посол США на Украине Джон Хербст допустил, что таким образом Зеленский, вероятно, пытался связаться с возможной будущей администрацией Трампа, подчеркивая, что он готовится к переговорам.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил признать Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области как регионы России, а также закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Срок полномочий Зеленского истек.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что президент не отвергает возможность переговоров с Украиной, так как в стране есть и другие легитимные органы власти. Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры и отверг мирные предложения Москвы.

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Трамп назвал Маска выдающимся человеком
21 июля 2024, 03:02

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший президент США Дональд Трамп в рамках первого после покушения митинга своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, поддержал американского бизнесмена и предпринимателя Илона Маска, сообщает медиакомпания RSBN.
Трамп назвал Маска выдающимся человеком и рассказал о полученном впечатлении после того, как он увидел возвращение первых ступеней ракет компании SpaceX, в автоматическом режиме опускающихся на плавучую платформу.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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#выборы
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Володин прибыл на Кубу с высокопоставленными депутатами государственной Думы
21 июля 2024, 02:42

Фото: Сайт Кремля

Спикер Государственной Жумы Вячеслав Володин прибыл на Кубу в рамках рабочего визита, передает РИА Новости. Его сопровождает делегация из высокопоставленных депутатов.
Отмечается, что в аэропорту Гаваны Володина «ожидал теплый прием».

В составе делегации, прилетевшей на Кубу, зафиксировали председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого, а также председателя комитета по энергетике Павла Завального.

Вместе с ними в Гавану прилетели также заместители председателя Госдумы Иван Мельников, Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов.

Ранее Володин посетил Никарагуа. Спикер встретился с президентом страны Даниэлем Ортегой, заявившем, что НАТО приближает свое поражение из-за Украины.

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#украина
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В Киеве состоялся митинг за демобилизацию активных военных ВСУ
21 июля 2024, 02:24

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Киеве прошла акция, участники которой потребовали демобилизации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Согласно опубликованному изданием видео, в митинге приняли участие несколько десятков человек, преимущественно женщины и дети. Они держали в руках плакаты с требованием определить четкие сроки службы солдат ВСУ.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о невозможности объявить демобилизацию в стране. По его словам, у ВСУ просядет фронт, а боевые подразделения будут недоукомплектованы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пушков заявил о попытке «политического покушения» на Дональда Трампа
21 июля 2024, 02:06

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

В США началась пропаганда кандидатуры бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на пост американского президента, сообщил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Российский сенатор высказался о статье в The Hill, в которой отмечается, что стране сейчас «больше, чем когда либо» нужна Клинтон.

«Пропаганда ее кандидатуры "глубинным государством" уже началась. Еще одна попытка политического покушения на Дональда Трампа», – заявил Пушков.

Ранее Клинтон оценила шансы американского лидера Джо Байдена одержать победу на дебатах с Трампом. Она подчеркнула, что Трамп мог потерпеть неудачу, если бы действующий глава государства «решительно боролся». По оценкам зрителей и экспертов, дебаты стали неудачными для Байдена.

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#джозеф байден
#президент
#выборы
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«Получил пулю за демократию»: Трамп высказался о покушении
21 июля 2024, 01:53

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после покушение выступил митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, пишет ТАСС.
«Они говорят, что я – угроза демократии. Что такого я сделал для демократии? На прошлой неделе я получил пулю за демократию», – отметил он.

Ранее стало известно, что Трамп снял белую повязку, прикрывавшую его ухо после покушения. Вместо нее он использовал пластырь телесного цвета.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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#дональд трамп
#президент
#сша
#покушение
#митинг
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Володин провел встречу в президентом Никарагуа
Володин передал послание Путина президенту Никарагуа Ортеге
21 июля 2024, 01:34

Фото: Сайт Кремля

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, а также передал ему послание от российского лидера Владимира Путина, передает РИА Новости.
Председатель Госдумы в настоящий момент находится в столице Никарагуа Манагуа с рабочим визитом. Он встретился с президентом и вице-президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо.

Володин передал приветствие и послание от Путина, содержание которого не уточняется.

Ранее стало известно, что Даниэль Ортега на встрече с Вячеславом Володиным заявил о приближении поражения НАТО из-за Украины.

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#госдума
#владимир путин
#президент
#россия
#украина
#нато
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Трамп снял прикрывавшую его ухо после покушения белую повязку
21 июля 2024, 01:15

Фото: сайт Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп появился на публике, сняв белую повязку, которая прикрывала его ухо после неудачного покушения в Милуоки, передает РИА Новости.
На митинге в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган бывший хозяин Белого дома появился перед сторонниками с приклеенным на ухо пластырем телесного цвета.

13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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#дональд трамп
#покушение
#митинг
#президент
#выборы
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Команда Трампа планирует подорвать рейтинг Камалы Харрис во время ее выдвижения
21 июля 2024, 00:51

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа планирует подорвать рейтинг вице-президента США Камалы Харрис в случае ее участия в выборах на пост президента. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на данные источников.
По данным NYT, в данный момент команда Трампа пытается определить уязвимости Харрис с помощью различных исследований, в том числе опросы. Кроме того, накануне съезда республиканцев штаб экс-президента подготовил серию роликов для телевидения, нацеленных на дискредитацию Харрис. Однако после покушения на Трампа от этой меры отказались.

После неудачного выступления Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом демократы начали поиск нового кандидата на пост главы государства. По информации The Wall Street Journal, единственная альтернатива Байдену сводится к фигуре Харрис.

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#партия
#президент
#выборы
#дональд трамп
#джозеф байден
#покушение
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