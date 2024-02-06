Reuters: В Евросоюзе отказались от использования активов РФ для Украины

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Страны Европейского союза не поддержали предложение Бельгии по использованию замороженных активов России для привлечения средств на восстановление Украины. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.
«Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация», — рассказал собеседники агентства.Чиновник отметил, что большая часть юридических подразделений государств Большой семёрки (G7) учитывают это. Он также объяснил, что использование замороженных денег означает владение активом, и в данном случае — конфискацию.
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Алина Юрчак